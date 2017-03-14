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Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
Caminin bağış paralarını çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaş tarafından darp edildi.
14 Mart 2017 Salı 11:39
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