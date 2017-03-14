Bugünkü YENİÇAĞ »

Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak

»
Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
Caminin bağış paralarını çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaş tarafından darp edildi.

Olay, 3 Mart günü Konya'nın merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre Cuma namazına gelen şüpheli, namaz kılma bahanesiyle secdeye eğildiği sırada bir sergi üzerinde bağış için toplanan paraları almak için elini uzattı. Bu sırada cemaatten bir vatandaş şüpheliyi fark edip ellerine ve vücuduna defalarca vurarak şüphelinin elindeki parayı aldı. Ne yapacağını şaşıran şüpheli daha sonra ayağa kalkarak camiden hızla uzaklaştı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayakCamide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayakKapadokya'da balon kazası! 41 yaralıKapadokya'da balon kazası! 41 yaralıPKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!PKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!Ankara güne kar yağışı ile uyandıAnkara güne kar yağışı ile uyandıYGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklamaYGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklamaMenbiç’te kirli ittifak PKK/YPG ve EsadMenbiç’te kirli ittifak PKK/YPG ve EsadGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 03 2017Ege üstünden yürütülen Bizans projesi...Ege üstünden yürütülen Bizans projesi...Kriz mi, danışıklı dövüş mü?Kriz mi, danışıklı dövüş mü?2017'de dünyayı bekleyen riskler ve referandum!2017'de dünyayı bekleyen riskler ve referandum!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti