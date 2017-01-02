Camide siyasete tepki yağıyor

Kayseri'deki bir camiide lise çağındaki öğrencileri toplayıp, siyasi propaganda yapılması büyük tepki çekti.

Cabbar ve beraberindekilerin, ayrıca ibadethane içerisinde miting alanlarında yapılan dört parmak yani siyasi bir işaret haline de dönüşen “Rabia işareti” yaptığını belirten ve buna tepki gösteren bazı çevreler, “Okullarda, camilerde siyaset alanı değildir, yapılmamalıdır. Siyasi propagandalarınızı başka yerde yapın.” diyerek ortaya çıkan tabloya isyan etti. Ülkü Ocakları da bir süre önce “Okullar Ülkü Ocakları'nın arka bahçesi olamaz" şeklinde açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan’a yönelik konuyla ilgili gönderme yaptı. Başkan Aytaç Gezici, “Ülkü Ocakları’na saldıran sendikacı zevatı, duyarlı davranmaya ve fotoğrafa bakıp, ‘camiler siyaset yeri değildir’ diyerek açıklama yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. MHP ve CHP Develi İlçe Başkanları da, Develi’de ortaya çıkan bu tabloya tepki gösterdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve Meclis Üyesi Hasan Demirci ile birlikte Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle öğle namazını kılan Başkan Cabbar’ın, daha sonra camide öğrencilere seslenerek, 15 Temmuz darbe girişimi içerikli konuşma yaptığı ifade edildi. Konuşma sonrasında da eğitim ve öğretime desteklerinden dolayı Cabbar’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Kuran-ı Kerim hediye edildiği dile getirildi.

MHP: “SİYASETİ MEYDANLARDA YAPALIM, OKULDA DEĞİL”

Ancak cami içinde yapılan bu etkinlik tepkileri de beraberinde getirdi. Camilerin siyasi propaganda ve bu yönde etkinliklerin yapıldığı alanlar olmadığını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, “ Sayın Belediye Başkanı, burası bir okul siyaseti meydanlarda yapalım, okullarda değil. Okullar eğitim yuvası olarak kalsın. Aynı resmi başka bir siyasi verseydi, sizin tavrınız ne olurdu ya da sayın ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün bu resim karşısında tavrı ne olurdu? Çok merak ediyorum.” dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DA TEPKİ

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Aytaç Gezici de, ortaya çıkan tabloya sert tepki gösterdi. “Kayseri'de bazı ortaokul ve lise örgencilerini camilere toplayıp, siyasi nutuk atanlar, dini siyasete alet edenler, zannetmeyin ki bunları görmüyoruz.” diyen Gezici, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan’a gönderme yaparak, tepkisini ortaya koydu. Gezici, şu ifadeleri kullandı: “Okullar siyaset yeri değil, diye Ülkü Ocakları’na saldıran sendikacı zevatı, duyarlı davranmaya ve fotoğrafa bakıp, ‘camiler siyaset yeri değildir’ diyerek açıklama yapmaya davet ediyoruz. Eminiz ki bu duyarlılık testini geçemeyecek olan sendikacı zevat, bilsin ki bu şehirde dini siyasete alet ettirmeyeceğiz. Biz okullarda uyuşturucu ile mücadele ederken, terör sempatizanlarına göz açtırmazken, Yenikapı ruhuna kurşun sıkan sendikacıyı da tekraren esefle kınıyoruz.”

CHP: “CAMİYE, KIŞLAYA, ADLİYEYE SİYASET GİRDİĞİNDE HER ŞEY BOZULUYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Develi İlçe Başkanı Mehmet Künyeli de, ilçede yaşanan bu olaya tepki gösterdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve beraberindeki belediye meclis üyelerinin camide siyasi propaganda yapmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Künyeli,

“Camide siyasi propaganda yapılması, camilerin ve okulların siyasete alet edilmesi yanlış ve tehlikeli bir durumdur. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girdiğinde her şey bozuluyor. Camiler tüm milletimizin kutsalıdır. Siyaset kışlaya girdiğinde işte 15 Temmuz’u yaşadık. Ortadoğu’ya baktığımızda dökülen kan ortada. Bu nedenle bu tür olumsuzluklar ülkemize zarar verir. Herkes aklını başına almalıdır. Bunun yanında camii imamlarımızı, din adamlarımızı da bu gibi kirli siyasetin içerisine çekmek çok yanlış.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kayseri Olay Gazetesi / Güler Ruhsar AKTAŞ