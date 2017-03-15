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Camideki hırsıza hacı Rocky dayağı
Camideki hırsıza hacı Rocky dayağı
Cuma namazında cami parasını çalmaya çalışan kişiyi nasıl dövdüğünü anlatan amcanın "adam parayı aldı, çaldı. Bende vurdum Rocky gibi' sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
15 Mart 2017 Çarşamba 11:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.