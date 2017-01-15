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Camiye kadar tabuta sarılarak gittiler

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Camiye kadar tabuta sarılarak gittiler
Bitlis'te PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü. Leyla Kaya'nın "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek ağladığı görüldü.

Babası Bedir Kaya ise tabuta sarılarak "Samet'im gitme" diye ağıt yaktı.Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp yere attı.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Araç hareket etmeden önce şehidin eşi Leyla Kaya uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı. Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı. Şehit Kaya'nın cenazesi mezarlığında toprağa verildi.

HATAY DA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Bitlis’te terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin gözyaşları arasında memleketi Hassa’da toprağa verildi.  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in (36) Türk bayrağına sarılı naaşı, dün akşam Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Akbez Merkez Camiiine getirdi. Akbez Merkez Camiisinde düzenlenen tören alanına getirilerek, burada öz geçmişleri okundu.



Törende vatandaşlar tarafından tekbirler getirildi. Kur-an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tabuta sarılarak ağlayan eşi Servet Şirin, kızları Yağmur, Yasemin ve oğlu Mehmet Kaan tabuta sarılarak şehit babalarının ardından gözyaşı döktüler.

Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında taşıdığı şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Akbez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

 Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya şehit olmuştu.      

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