Bugünkü YENİÇAĞ »

Çamlıca kulesi için flaş karar

»
Çamlıca kulesi için flaş karar
Haziran ayında bitirilmesi hedeflenen fakat hala bitmeyen çamlıca radyo ve TV kulesi için iş artışı kararı çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Çamlıca’ya inşa edilecek radyo ve TV kulesine yüzde 39.9 iş artışı izni verildi.

Kulenin haziran 2017’de tamamlanması planlanıyordu. İş artışı talimatıyla birlikte maliyetlerin de artması bekleniyor. Kulenin ihalesini Sarıdağlar İnşaat kazanmıştı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan geçen yıl yaptığı açıklamada kulenin maliyetinin 170 milyon TL olacağını ifade etmişti.

Kule ithal parçaların montajı ve maliyet artışı gibi sebeplerle haziran ayında bitirilemedi. PTT ve özel bir şirketin kurduğu ortaklık projeye destek oluyor.

İş artışında şöyle bir yol izleniyor: İlave işlerin belirlenmesi, onay alınması, metrajların çıkartılması, yeni birim fiyatların oluşturulması, mukayeseli maliyetin çıkartılması, iş artış bedelinin hak edişe dahil edilmesi.

365,5 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Toplam 365,5 metre uzunluğunda olacak kulenin 163 metresi anten yüksekliği, kalan 202.50 metresi ise betonarme yapı olacak. Bu kısımda ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir kulesi yer alacak. Vatandaşlar kuleyi 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 80 FM radyosu buradan yayın yapacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türk mühendise bombalı saldırıTürk mühendise bombalı saldırıÇapkın: "Beni Erdoğan'a sorun"Çapkın: "Beni Erdoğan'a sorun"Çamlıca kulesi için flaş kararÇamlıca kulesi için flaş kararGalatasaray’da FETÖ’cü alarmıGalatasaray’da FETÖ’cü alarmıVali'den öğretmenlere öğrenci dövme yetkisiVali'den öğretmenlere öğrenci dövme yetkisiIrak'ın kuzeyine askeri operasyon mu düzenlenecek?Irak'ın kuzeyine askeri operasyon mu düzenlenecek?Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Bayramda hangi köprüler ücretsiz?Bayramda hangi köprüler ücretsiz?Ve AKP, Atatürk'ü keşfetti...Ve AKP, Atatürk'ü keşfetti...'Tek tip' kıyafetler hazır'Tek tip' kıyafetler hazır
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti