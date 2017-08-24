Çamlıca kulesi için flaş karar

Haziran ayında bitirilmesi hedeflenen fakat hala bitmeyen çamlıca radyo ve TV kulesi için iş artışı kararı çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Çamlıca’ya inşa edilecek radyo ve TV kulesine yüzde 39.9 iş artışı izni verildi.

Kulenin haziran 2017’de tamamlanması planlanıyordu. İş artışı talimatıyla birlikte maliyetlerin de artması bekleniyor. Kulenin ihalesini Sarıdağlar İnşaat kazanmıştı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan geçen yıl yaptığı açıklamada kulenin maliyetinin 170 milyon TL olacağını ifade etmişti.

Kule ithal parçaların montajı ve maliyet artışı gibi sebeplerle haziran ayında bitirilemedi. PTT ve özel bir şirketin kurduğu ortaklık projeye destek oluyor.

İş artışında şöyle bir yol izleniyor: İlave işlerin belirlenmesi, onay alınması, metrajların çıkartılması, yeni birim fiyatların oluşturulması, mukayeseli maliyetin çıkartılması, iş artış bedelinin hak edişe dahil edilmesi.

365,5 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Toplam 365,5 metre uzunluğunda olacak kulenin 163 metresi anten yüksekliği, kalan 202.50 metresi ise betonarme yapı olacak. Bu kısımda ofisler, mağazalar, restoranlar ve seyir kulesi yer alacak. Vatandaşlar kuleyi 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 80 FM radyosu buradan yayın yapacak.