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Çanakkale 1915 İstanbul'da

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Çanakkale 1915 İstanbul'da
İstanbul'un çeşitli meydanlarında geçen yıl Ağustos ayından bu yana ziyarete açılan Çanakkale 1915 Mobil Müzesi'nin sergilendiği tır, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Çanakkale 1915 Mobil Müzesi'nin sergilendiği TIR, Aksaray Meydanı'nda ziyaretçilerin yoğun ilgisin çekiyor. İstanbul'un çeşitli meydanlarında geçen yıl Ağustos ayından bu yana ziyarete açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı'nı anlatan toplam 7 bin parça fotoğraf, mektup, hatıra, mermi, savaş aletleri ve envanterler yer almakta. Bugüne kadar binlerce kişi tarafından ziyaret edilen müzede ayrıca, yaralanan bir askerin tedavisinin yansıtıldığı özel bölümde, Türk askerlerinin savaş şartlarında kullandığı ayakkabı, elbise ve silahları da görmek mümkün.

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