Çanakkale Destanı'na, 'evet' gölge düşürdü

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin açılış konuşmasında törene katılanlara "16 Nisan'da 'evet' diyecek misiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü anma töreninde şehit ailelerine seslenerek, "16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki, inşallah onlarla ilgili idam talebinizin de gereğini yapacaktır" dedi.

"EVET" Mİ "HAYIR" MI?

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşlerim, bugüne kadar yaptığım tüm ziyaretlerde anayasa değişikliğinin ülkemize neler katacağını uzun uzun anlatıyorum. Yalancıların ağzını kapatmak için, maddeleri teker teker izah ediyorum. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığında birileri "hayır" dedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında "hayır" dediler. İzmit Körfezi'nde Osmangazi Köprüsü yapıldığında "hayır" dediler. Şurada 200 milyon insanın geçtiği Marmaray yapıldığında "hayır" dediler.

Şimdi bugün, evet, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz, "hayır" mı "evet" mi? İnanın onlar yine "hayır" der. Beş yıl sonra inşallah bu köprünün açılışına gidiyoruz. Bu da cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyenler için müjde, istemeyenlerin uykularını kaçıracak bir gelişme. Bu köprü, 102 yıl önce düşmanlarımızın şu boğazın dibine gömüldüğü, kıyıların mezarları haline getirildiği Çanakkale için yeni bir dönem anlamına geliyor.

Hani ne diyor o Çanakkale ağıdında; Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni... Çanakkale Köprüsü dardır geçilmez, şimdi en genişini yapıyoruz. Şimdi öyle bir köprü yapıyoruz ki, inşallah hem ecdada, hem gelecek nesillere layık bir eser olacak. Bunun bedeli 10 milyar 500 milyon Türk lirası. Değerli kardeşlerim, bu 17 yıl işletilecek, ondan sonra devlete bırakılacak. Böyle bir eser. İş bilenin, kılıç kuşananın. Bu köprü ile İstanbul, İzmir'e farkı bir şekilde yeniden bağlanmış oluyor.

Ben burada, Çanakkale destanını yazan Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Biz kaderin üzerinde bir kadere teslim olmuş bir milletiz. Onun için, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ve tekrar tekrar, bu anma törenlerinde bir araya gelme dileğiyle sizleri selamlıyorum.