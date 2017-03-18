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Çanakkale geçilmez

Çanakkale geçilmez 1
Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 102. yıl dönemi… Düşmanı bozguna uğrattığımız bu önemli zaferde yurdun çeşitli yerlerinde kutlama törenleri düzenleniyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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