Çanakkale Köprüsü ihalesini kim kazandı?

Karayolları Genel Müdürlüğünce, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale projesinde köprü için 4 şirket teklif vermişti. İhaleyi Daelim - Limak - SK- Yapı Merkezi kazandı.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Köprüsü için yapılan ihalenin sonuçlarını açıkladı. Arslan, köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi; İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC teklif verdiğini belirtti. Bakan Arslan en düşük teklifin Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi tarafından verildiğini ifade etti. Bakan Arslan konuşmasında şöyle dedi:

“11’i yabancı 13’ü yerli olmak üzere 4 grup tekliflerini verdi. Köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi; İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBCc teklif verdi. Tekliflerin içinde dünyadan çok önemli 13 finans kuruluşu bu köprüyü detekleyebileceklerini anlatan mektupları içeriyor.”

İŞTE TEKLİFLER

Bakan Arslan’ın açıkladığı teklifler ise şu şekilde

1. Grup olan Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi çalışması sonucu 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL, 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam süre 16 yıl 2 ay 12 gün

2. Grup İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway toplam yatırım bedeli 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 Türk lirası ve 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam süre 17 yıl 10 ay 24 gün

3. Grup Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC toplam yatırım bedeli olarak 10 milyar 324 milyon Türk lirası teklifte bulunurken 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam süre 18 yıl 8 ay 19 gün

4. Grup İC İçtaş-Astaldi toplam yatırım bedeli olarak 11 milyar 575 milyon 960 bin TL teklifte bulunduğu ve 5,5 yıllık yapım süresine dahil toplam süre 18 yıl 5 ay 15 gün