Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Ayvacık'ın Babakale Köyü'nde saat 01.52'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin hemen ardından aynı bölgede 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu bildirildi.