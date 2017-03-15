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Çanakkale Zaferinin Fotoğrafları

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Çanakkale Zaferinin Fotoğrafları
Türk topçusunun destan yazdığı, kahraman Mehmetçiklerin düşman mermilerine göğsünü siper ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarının döşendiği Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılını kutluyoruz.

Bütün dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlatan Anafartalar Kahramanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerinin fotoğraflarını içeren sergi Trump Alışveriş Merkezi'nde. 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına Trump Alışveriş Merkezi'nin, zemin katında açılacak Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun destansı boyutunun fotoğraflarının halkla buluşacağı sergi, 16-26 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.

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