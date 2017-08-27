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Çanakkale'de 'adalet anıtı' inşa ediliyor
Binlerce kişinin katıldığı adalet kurultayında katılımcılar adalet anıtı da inşa ediyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Çanakkale'de 'adalet anıtı' inşa ediliyor
Katar ile ortak deniz tatbikatı sona erdi
20 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Avrupa'nın en borçlu takımları
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