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Çanakkale'de 'adalet anıtı' inşa ediliyor

Çanakkale'de 'adalet anıtı' inşa ediliyor 1
Binlerce kişinin katıldığı adalet kurultayında katılımcılar adalet anıtı da inşa ediyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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