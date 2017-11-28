Çanakkale'de halk otobüsü alev topuna döndü

Çanakkale'de içerisinde çok sayıda yolcusuyla hareket halindeyken motor kısmı alev alan özel halk otobüsü, cayır cayır yandı.

Ç-2 hattında çalışan Kadir Gürbüz yönetimindeki 17 H 0090 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Müze kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra, motor kısmından alev aldı. Şoför Gürbüz, bir anda alevler içerisinde kalan otobüsü durağa çekip, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Çevre güvenliği alan polis ekipleri de, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev topuna dönen otobüs, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otobüs, soğutma çalışmalarının ardından çekici ile garaja çekildi.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses olay yerine gelerek, şoför Kadir Gürbüz'den bilgi aldı. Gürbüz, "Aracın arka kısmından dumanlar ve alevlerin çıktığını gördüm. Kapıları açıp, kontağı kapattım. İlk olarak da otobüsün kapısını açarak insanları indirmeye çalıştım" diyerek yaşananları anlattı.

Otobüsün yandığı anları cep telefonuyla görüntüleyen 14 yaşındaki Saim Karaoğlu ise, "Yolda otobüsü yanarken gördüm, çok korktum, endişelendim" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.