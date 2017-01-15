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Çanakkale’de korkutan deprem

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Çanakkale’de korkutan deprem
Kandilli rasathanesi verilerine göre saat 01.38’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi.

01.38’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi. Aynı bölgede, son bir kaç saat içerisinde büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen 20 deprem kaydedilmişti.

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