Çanakkale'deki deprem İstanbul'u salladı

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin bu kez de 5.3 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldığını açıkladı. Deprem, İstanbul'dan da net bir şekilde hissedildi.

Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 ve 5,3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem, saat 15.14'te, 5,3 büyüklüğündeki deprem ise saat 16.48'de kaydedildi.

Sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

2 BİN 500 KİŞİ ETKİLENDİ

Öte yandan, AFAD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılayı ekiplerince deprem bölgesinde oluşturulan çadır kent, konteynerlerin gelmesinin ardından kaldırıldı. Depremden en fazla etkilenen Yukarıköy'deki spor sahasında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından konteyner kent hizmete girdi. Geçici barınaklarına yerleşen vatandaşlara elektrikli soba dağıtılarak ısınma sorunları çözüldü.

Toplamda 21 yerleşim birimi ile 2 bin 500'e yakın kişinin etkilendiği depremin ardından 298 konteyner belirlenen noktalara kuruldu. 178 konteynerin de kurulumu sürüyor. Talep edilen 500 yeni konteynerin ise hafta içinde bölgeye ulaştırılması bekleniyor.

Öte yandan, Türk Kızılayı, Ayvacık ilçesinde, art arda meydana gelen depremlerin ardından konteynerlerde barınanlar için her gün 12 bin kişiye yemek ikramında bulunuyor. Kızılay ekipleri, depremden etkilenen yerleşim birimleri için Yukarıköy'de konuşlanan mobil mutfak aracında sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün 12 bin kişilik yemek hazırlıyor.

Yukarıköy'de hazırlanan yemekler, çevre köylere Türk Kızılayının araçlarıyla ulaştırılıyor. Ekipler, hazırlanan özel araçta da 24 saat boyunca çay ve çorba ikramı yapıyor.