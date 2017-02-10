Caner Erkin polise takıldı
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, Etiler civarında polis kontrolünden geçti. Erkin sıfır promil alkollü çıktı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin önceki akşam eşi Şükran Ovalı ve arkadaşlarının içerisinde bulunduğu aracıyla Etiler’de polis çevirmesine takıldı.
Polis memurlarının rutin alkol kontrolünden ‘0’ promil sonucu alan Erkin, yetkililere teşekkür etti ve evinin yolunu tuttu.
Geçirdiği talihsiz sakatlık sonunda rehabilitasyon sürecine giren milli futbolcu, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.
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