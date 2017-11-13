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Caner Erkin takımla antrenmana çıktı

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Caner Erkin takımla antrenmana çıktı
Beşiktaş'ta bir süredir takımla çalışmayan Caner Erkin takımla birlikte antrenmana çıktı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin gerginliği sona erdi. Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerce tespit edilen ve 6 maç ceza alan Caner Erkin, siyah-beyazlılarla antrenmana çıktı.

Caner, Şenol Güneş tarafından Şampiyonlar Ligi'ndeki son Monaco maçında kadroya alınmamış ve antrenmana çıkmayarak tesisleri terk etmişti. Fanatik'te yer alan habere göre Caner uzun aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

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