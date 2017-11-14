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Caner Erkin: "Utanıyorum"

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Caner Erkin: "Utanıyorum"
Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a yönelik küfürlü sözlerinden ötürü 6 maç ceza alan ve bunun yanı sıra Şenol Güneş tarafından da antrenmanlara dahil edilmeyen Caner Erkin, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Güneş'in de daha butik önceki günlerde düzenlenen bir panelde ceza verdiğini resmen açıkladığı tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanda yer alırken, çalışma öncesi hocasıyla gerçekleştirdiği görüşmede üzüntüsünü dile getirdi. 

29 yaşındaki oyuncu, bu tür olayların içinde bir daha asla olmayacağının altını çizerek, "Sahada kendimi tutamıyorum. Bu benim en büyük sorunum. Sakin kafa ile olayları izledikten sonra çok üzülüyor, hatta utanıyorum. Takımdan ayrı kalmak beni çok zor durumda baktı. Böyle yapamam. Sizden tekrar özür diliyorum, bir daha bunlar olmayacak" ifadelerini kullandı.

'BİZ ÖRNEK OLMALIYIZ'

Güneş, Caner'e bu sözlerine w a karşılık olarak sahada herkesin sinirli olabileceğini belirtip "Ben de kendimi tutamadım ve ceza aldım. (F.Bahçe maçı) Seni anlıyorum ama bu tür kötü görüntüler iyi değil. Her hareketimizle örnek olmalıyız. Şimdi çık ve kendini sahaya ver" dedi.

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