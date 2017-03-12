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Canikli: Avrupa Birliği rüyası bitti, çöküş başlamıştır

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Canikli: Avrupa Birliği rüyası bitti, çöküş başlamıştır
Başbakan Yardımcısı Canikli, Hollanda'da yaşanan diplomatik krize çok sert tepki gösterdi. Canikli, "Avrupa rüyası bitmiştir, Avrupa'da çöküş başlamıştır, Avrupa bitmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyetin Hollanda'ya alınmamasına sert tepki gösterdi. Canikli, Hollanda'nın Türkiye'deki terör örgütlerine silah yardımında bulunduğunu belirterek "Avrupa artık dağılma sürecine girmişti. Bu dağılmayı da kimse önleyemeyecek. Hollanda'da bu öne çıkmıştır. Hiçbir Avrupa ülkesi Hollanda'ya tavır göstermemiştir" dedi.

"Avrupa rüyası bitmiştir, Avrupa'da çöküş başlamıştır, Avrupa bitmiştir" diyen Canikli "İngiltere bu enkazın altında kalmamak için Avrupa Birliği'nden çıkma kararı almıştır" diye konuştu.

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