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Canikli'den OHAL açıklaması

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Canikli'den OHAL açıklaması
Başbakan Yardımcısı Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AA'nın Editör Masasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "Yeni OHAL kararnameleri var" diyen Canikli'nin açıklamaları şöyle:

'YENİ OHAL KARARNAMELERİ VAR'

"OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuyla ilgili çok kısa süre içerisinde atamalar yapılacak, 16 Nisan'dan önce de bu komisyonun faaliyete başlamasını ve müracaatları almasını bekliyoruz." diyen Canikli, şöyle konuştu:

"Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız, ilgili onay süreçleri devam ediyor, şu anda da çalışmasını yaptığımız bir kanun hükmünde kararname (KHK) taslak çalışması var."

HOLLANDA'YA YÖNELİK İLAVE ADIMLAR

Canikli, "Önümüzdeki dönemde Hollanda'nın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz." diye konuştu.

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