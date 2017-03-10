"Çantamda bomba var" deyince...

Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek için Atatürk Havalimanında güvenlik kontrolünden geçen Y.E 'çantamda bomba var' diyince polis tarafından gözaltına alındı.

Alman pasaportu olan Türk Vatandaşı Y.E, Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek olan uçağa binmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında kontrolden geçen Y.E, güvenlik personelinin 'Çantanızda elektronik malzeme var mı? Sorusuna 'Hayır bomba var' diyerek yanıtladı.

Türk vatandaşı Y.E'nin bu sözleri üzerine güvenlik personeli x-ray cihazını kapatarak polis ekiplerine haber verdi. Ekipler eşliğinde çantaları yeniden x- ray cihazından geçirilen Y.E arama odasına alınarak elle arandı. Üzerinden ve çantasından olumsuz bir şey çıkmayan Y.E gözaltına alınarak, ifade vermesi için karakola gönderildi.

Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.E daha sonra Bakırköy nöbetçi savcılığına sevk edildi.