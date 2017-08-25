Çapkın ve Mutlu'nun tahliye talepleri reddedildi

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine hükmetti.

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsü karşısındaki duruşma salonlarında görülen celsede tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.



Çarşamba günü başlayan duruşmada dün gece itibariyle sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bu sabah sanık avukatları söz alarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tutuklu sanıkların talepleri alındı.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ve Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç’un tahliyesine hükmetti.

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık 2017 tarihine erteledi.