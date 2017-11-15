Çaresizlik mesajı

Kendini budaya budaya sonunda elinde gövdesi kalacak. AKP'den söz ediyorum. Siyasal gelişmeler bunu gösteriyor.

Önceki gün açıklandı.

Referandumdan sonra yapılan araştırmalarda AKP ekibi kendileri hakkında rapor hazırlamış ve bunu parti genel merkezine sunmuşlar.

Ne diyor raporda?

Meral Akşener'e çatma.

Sessiz ol.

Neden sessiz olsun?

Çünkü Akşener'e her saldırı geriye oy olarak dönecek. Bunu anlamışlar.

İkincisi, parti içinde değişim yap.

Yani?

Kendi kendini buda.

Ee?

Budaya budaya nereye geleceksiniz?

Gövdeye…

Gövdeye geldiniz mi sizde bitmişsiniz demektir. Gidişte oraya doğru.

Nereden biliyorum?

Bilimden..

Determinist bir yaklaşımla her neden, bu nedene uygun sonuçları doğurur.

Nitekim şimdi yaptıkları bu.

Kendi kendilerini buduyorlar.

Efendimi yerine yenisini koyuyorlar. Eskisinden daha taze, daha gür çıkmak iyi değil mi? Görüşte öyle. Ancak bir de kırıp döktükleri var. "Oy verin" deyip güvenli diye halkın önüne getirip , sonra da görevi dolmadan "aa bunlar güvensizmiş" demeleri var.

Başka?

Görevden aldıklarından ortaya çıkardıkları siyasal itilmişler ve enkaz yok mu?

Var!.

Kim ne derse desin. Türk siyasetinde kader ağlarını yavaş yavaş örüyor.. Siyaset, neden-sonuç ilişkisinde bütün yolları deneyecektir. Lakin o bütün yollar eninde sonunda bitecektir.

Böylece, sonunda İbn Haldun'un devletler için söylediği şey, iktidarlar için geçerli hale gelecektir.

İktidar asabiyesi, salt gövdeden ibaret kaldığında, yenilecektir.

Çünkü hesap edemedikleri bir şey daha var!

İktidarı kuşatan sorunların oluşturduğu sosyal talep çevresi..

İktidarı kuşatan bu çevrenin en başında ekonomi geliyor. Ekonomik çerçeve gittikçe daralıyor.

İşte bakın..

İyi Parti kurucularından ve ekonomi kurmaylarından Durmuş Yılmaz "tıpkı 2001'lerdeki gibiyiz." Tespitinde bulunduktan sonra diyor ki: "Her şeye tek bir ses karar veriyor. Bu nedenle koordinasyon yok ve daha önemlisi yapılan yanlışlarla ilgili kimse 'Bunu biz nasıl düzeltiriz' diye soramıyor. Tekeri patlak kamyon gibi gidiyoruz, üstelik fren de yok."

Ne demek bu?

Şu demek.

İktidar partisi, toplumsal talepleri karşılayacak siyaset üretemiyor. Çünkü iktidarı kuşatan sorunlar gittikçe büyüyüp etrafını sarıyor.

Buna karşılık onlar ne yapıyor?

Palyatif tedbirler alarak kendilerini kurtaracağını sanıyor.

"Seçim barajı insin" bunlardan biri.

Daraltılmış bölge sistemi ile seçimlere gitmede bir başkası.

Bir diğeri de siyasal ittifakların önünü açmak.

Bütün bunların seçmene verdiği mesaj nedir?

Şudur:

"Eyvah, biz yıkılıyoruz, kurtuluş için açıkları kapatamadığımızdan, yeni arayışlara başladık."

Bu mesajı tam zamanında doğru okuyarak toplumla paylaşması gereken muhalefettir.

Özellikle İYİ Parti, iktidarı çaresiz bırakan çevre baskılarına (ekonomi, işsizlik, eğitim, sağlık vb.) damardan giriş yapmalıdır.