Cari açık ocak-kasım 2016 arasında 28 milyar dolar oldu. Kasımda cari açık 2.2 milyar dolar arttı.

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ”gıda, içecek ve tütün”de %2,5, ”ham maddeler”de (yakıt hariç) %1, ”yakıtlar”da %13,9 ve ”imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’nde %1,4 azaldı.

MİKTAR ENDEKSİ 10.1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ”gıda, içecek ve tütün”de %6,5, ”ham maddeler”de (yakıt hariç) %29,1 ve ”imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %7,7 artarken, ”yakıtlar”da %36,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9.6 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ”gıda, içecek ve tütün”de %9,6, ”ham maddeler”de (yakıt hariç) %12, ”yakıtlar”da %6,6 ve ”imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %8,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 136,9 olan ihracat miktar endeksi %0,8 artarak, 2016 Kasım ayında 138,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 134,6 olan ihracat miktar endeksi %6,5 artarak, 2016 Kasım ayında 143,4 oldu.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2.4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 131,8 olan ithalat miktar endeksi %2,4 azalarak, 2016 Kasım ayında 128,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 121,1 olan ithalat miktar endeksi %7,4 artarak, 2016 Kasım ayında 130,1 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Kasım ayında 107,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Kasım ayında 110,9 oldu.