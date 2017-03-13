Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak sonunda oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayı için daha önce 4.27 milyar olar olarak açıklanan cari açık da 4.29 milyar dolara revize edildi.



Merkez Bankası açıklamasına göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar tutarında azalarak 589 milyon dolara düştü.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolara geriledi.