Bugünkü YENİÇAĞ »

Cari açık rakamları açıklandı

»
Cari açık rakamları açıklandı
Cari işlemler açığı, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak sonunda oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayı için daha önce 4.27 milyar olar olarak açıklanan cari açık da 4.29 milyar dolara revize edildi.

Merkez Bankası açıklamasına göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar tutarında azalarak 589 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolara geriledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cari açık rakamları açıklandıCari açık rakamları açıklandıKriz euro'yu nasıl etkiledi?Kriz euro'yu nasıl etkiledi?Referandum vaatleri!Referandum vaatleri!THY 47 milyon TL zarar ettiTHY 47 milyon TL zarar ettiHollanda-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerHollanda-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerTUSİAD'dan sağduyu çağrısı!TUSİAD'dan sağduyu çağrısı!Borç için teminat bor madenleri!Borç için teminat bor madenleri!Rusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıRusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıTurizmde ürküten çöküş!Turizmde ürküten çöküş!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti