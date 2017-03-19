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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü!

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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan geldiği belirtildi.

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