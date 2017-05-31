Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının ziyareti öncesi sert konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geleceğini ve İncirlik konusunu görüşeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, İncirlik ve Almanya ile ilgili soruları da yanıtladı.



"İncirlik konusu var, bugün Merkel bir açıklama yaptı; 'Türkiye ile son bir uzlaşı arayışında olacağız ardından çekilip çekilmemeye karar vereceğiz' nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Mevlüt Çavuşoğlu şöyle cevapladı:

ALMANYA DESTEKLİYOR

"Almanya'nın Türkiye'ye bakış açısında olumsuzluklar var. Biz bunu sık sık söylüyoruz. Türkiye aleyhine ne varsa Almanya'nın desteklediğini görüyoruz. Sayın Merkel ile Brüksel'deki görüşmesinde Cumhurbaşkanımız tek tek hepsini sıraladı.



AB'nin FETÖ'ye verdiği destek en son biliyorsunuz mülteci statüsü de verdiler. PKK'nın Almanya içindeki faaliyetleri. Özellikle "evet" diyenlere karşı sistematik bir baskı var. Derin devletin baskısı var. İçinde istihbarat, polis de var. Tüm bunları Cumhurbaşkanımız söyledi.



MERKEL'E NET SÖYLEDİK



Şimdi Efenim biz İncirliğe gelmek istiyoruz. Sayın Merkel'e son derece net söyledik, Almanya şunu anlamalı, Ben Türkiye'ye karşı istediğimi yapacağım, yine de Türkiye'den istediğimi alacağım. Böyle bir şey yok. Bu şartlarda bizim İncirlik'i Alman Parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değil. İlerde olumlu adım atarlar değerlendiririz. Konya'ya heyet gelebilir. Orası NATO Üssüdür, ama İncirlik benim Üssüm, tasarrufta bana aittir."



DIŞ İŞLERİ BAKANI GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geleceğini ve İncirlik konusunu görüşeceklerini de sözlerine ekledi.