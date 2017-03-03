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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü

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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Nihat Zeybekçi'nin programlarını iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi'nin programlarını iptal eden Almanya'nın Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştü.

"HASAR BÜYÜK, BİR AN ÖNCE ONARMALIYIZ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyareti sırasında bu sabah konuşan Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Almanya büyükelçisiyle temas kurduğunu açıklamıştı.

Gabriel, Türk büyükelçiye "Türkiye'den Almanya'ya misafirler geldiği zaman onlardan sadece kampanya mitinglerine katılmalarını değil, adalet, ekonomi ya da dışişleri bakanlarıyla diyolaga hazır olmalarını beklediklerini söylediğini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakaı Gabriel, "Mümkün olan en kısa sürede bu sorunu çözmeliyiz, halen var olan hasar olağanüstü derecede büyük" demişti.

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