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Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"

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Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"
Almanya ile yaşanan iptal krizinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu iptal edilen miting için şöyle konuştu: 

"Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez. Demokrasinin toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor. Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Ama düşmanca tavırların gerekli karşılığını veririz."

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