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Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı ibrahim Caferi ile görüştü.
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