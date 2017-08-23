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Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısı
Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı ibrahim Caferi ile görüştü.
23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:15
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