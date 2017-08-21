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Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

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Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun Bağdat ve Erbil'de görüşmeler yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor. Çarşamba günü gerçekleşecek Irak ziyaretinde Çavuşoğlu, Erbil ve Bağdat'ta görüşmeler yapacak.

HEM BAĞDAT YÖNETİMİ HEM DE BARZANİ İLE GÖRÜŞECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından Erbil'e geçerek Peşmerge başı Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU DA MASADA OLACAK

Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun bölgede gerilime sebep olduğu bir döneme denk gelen ziyaret, kritik bir öneme sahip. Bağdat'ın ertelenmesini istediği referandumiçin Peşmerge Yönetimi'nden henüz olumlu bir yanıt gelmedi ancak Çavuşoğlu'nun bu konuda da Türkiye'nin görüşlerini iletmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ

Irak'ta resmi temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu'nun terörle mücadele konusunda Türkiye'nin endişelerini gündeme getirmesi ve çözüm önerilerini sunması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Ürdün'e hareketi öncesi, İran ve Türkiye'nin PKK kamplarına ortak operasyon düzenleyebileceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun, Irak makamları ile bu konuyu da görüşmesi bekleniyor.

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