Çavuşoğlu: "Kimse beni durduramaz!"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın toplantıları iptal gerekçelerini eleştirerek, "Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz." diye konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salonun değiştirilmesiyle ilgili olarak, “Tarihte görülmemiş bir şekilde baskı uygulayarak tüm programlarımızı iptal etmeye çalışıyorlar. Tam bir baskıcı sistem. Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz” dedi. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

GÖRÜLMEMİŞ BİR BASKI

“Tarihte görülmemiş bir şekilde baskı uygulayarak tüm programlarımızı iptal etmeye çalışıyorlar. Tam bir baskıcı sistem. Özel mülk sahiplerine otellere, düğün salonlarına baskı yaparak sözleşmeleri iptal ettiriyorlar. Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar.

KARŞILIĞINI VERECEĞİZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine Almanya’dan tepkiler) Tüm uygulamalar Nazi dönemindekine benziyor. AK Parti’ye hayır çıksın diye baskı yapıyorlar. Neticede antidemokratik uygulama hukuk dışı. Bunun karşılığını vereceğiz. Atılacak adımları değerlendireceğiz, altında kalmayız.

BENİ ARAYIP İZAH ETSEYDİ

(Hollanda Başbakanının açıklamaları) Yaklaşan seçimler sebebiyle aşırı sağcı bilinen Özgürlük Partisi lideri Wilders’in oyları artmasın diye gelmesin diyorlarmiş. Bu iş benim gelip gelmeme kalmışsa sen yanmışsın. Avrupa’ya aylardır demokrasi ve demokrasi değerlerini daha fazla savunmasını söylüyoruz. (Hollanda Dışişleri Bakanına) Beni telefonla arayıp izah etseydi duruma belki anlayış gösterirdim. Facebook üzerinden Twitter üzerinden yaparsan olmaz, ben Hollanda’ya giderim. Bu uygulama tüm Avrupa için utanç verici. İkinci dünya savaşı öncesindeki döneme gidiyorlar.”