Çavuşoğlu, 'Kürdistan İslami Hareketi' Genel Sekreteriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Peşmerge Yönetimi'ndeki İslami Toplum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir ile bir araya geldi.

Peşmerge Yönetimi'nin Erbil kentinde bir oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kürdistan İslami Hareketi' Genel Sekreteri ve Komel lideri Bapir ile görüştü. Samimi pozların verildiği görüşmede Irak'ın kuzeyi için yapılacak referandum ele alındı.

Çavuşoğlu, Bapir'le görüşmesinin ardından İslami Hareketi Lideri İrfan Abdulaziz ile bir araya gelecek.

Peşmerge Yönetimi'nin Erbil kentindeki temasları çerçevesinde Çavuşoğlu, önce peşmerge başı Mesut Barzani, ardından Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire ile bir araya gelmişti.

Irak ziyareti çerçevesinde dün gece başkent Bağdat'a gelen Çavuşoğlu, önce mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle görüşmüştü.