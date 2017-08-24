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Çavuşoğlu, Kürdistan İslami Hareketi Genel Sekreteriyle görüştü
Çavuşoğlu, Kürdistan İslami Hareketi Genel Sekreteriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Peşmerge Yönetimi'ndeki İslami Toplum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir ile bir araya geldi.
24 Ağustos 2017 Perşembe 20:27
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