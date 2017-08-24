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Çavuşoğlu, Kürdistan İslami Hareketi Genel Sekreteriyle görüştü

Çavuşoğlu, Kürdistan İslami Hareketi Genel Sekreteriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Peşmerge Yönetimi'ndeki İslami Toplum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir ile bir araya geldi.
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