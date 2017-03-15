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Çavuşoğlu: Mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz

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Çavuşoğlu: Mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda ile yaşanan kriz sonrası "AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz" açıklamasında bulundu.

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