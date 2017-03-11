Bugünkü YENİÇAĞ »

Çavuşoğlu, Savcı Bharara FETÖ'cüdür!

»
Çavuşoğlu, Savcı Bharara FETÖ'cüdür!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Savcı Bharara dahil 46 kişinin istifasını istemesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "FETÖ'nün kontrolünde olan ve onlarla sürekli görüşen bir savcıdır" iddiasında bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki temaslara ilişkin olarak, "Normalleşme süreci tamamlandı, eski günlere döndük. İş dünyasının önündeki engellerin kalkması, vize konusunda bazı alınacak kararlar var. İlerleyen dönemlerde vize tamamen kalkacak" diye konuştu. 

"Rusya'nın diğer Batı ülkelerinden bir farkı var. Oturup konuştuğunuz zaman verdiği sözleri yerine getiriyor" diyen Çavuşoğlu, "Oturduk, anlaştık ve Halep'te de bunu gördük. 45 bin insanın tahliyesi konusunda sözünü tuttu" ifadesini kullandı.

mevlut.jpg

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de Donald Trump yönetiminin aralarında Reza Zarrab'ı tutuklatan Savcı Preet Bharara'nın da bulunduğu 46 savcının istifasını istemesine ilişkin olarak, "FETÖ'nün kontrolünde olan ve onlarla sürekli görüşen bir savcıdır" iddiasında bulundu. "Türkiye'de hükümet tüm savcılar değiştireceğim, istifa etsin dese kıyamet kopar. Ama Amerika'da sistem böyle. Başka ülkelerde kral atıyor ama sorun yok" diyen Çavuşoğlu, "Sadece Bharara değil, 46 savcının istifasını istemişler. Tamamen politize olmuş bir savcıdır Bharara" görüşünü savundu.  

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Çavuşoğlu, Savcı Bharara FETÖ'cüdür!Çavuşoğlu, Savcı Bharara FETÖ'cüdür!İran'da patlama!İran'da patlama!Mc Cain: Rakka'ya giderken 'tren kazası' olabilir!Mc Cain: Rakka'ya giderken 'tren kazası' olabilir!ABD komandoları Suriye'deABD komandoları Suriye'deYunanistan Cumhurbaşkanı Türk adalarında!Yunanistan Cumhurbaşkanı Türk adalarında!Avrupa'dan yeniden denetleme kararıAvrupa'dan yeniden denetleme kararıABD, terör örgütü PYD'ye desteğini sürdürüyor!ABD, terör örgütü PYD'ye desteğini sürdürüyor!Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklamasıAlman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklamasıAskeri hastaneye saldırıAskeri hastaneye saldırıNATO, Rus sınırına asker yığdıNATO, Rus sınırına asker yığdı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti