Çavuşoğlu, Savcı Bharara FETÖ'cüdür!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Savcı Bharara dahil 46 kişinin istifasını istemesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "FETÖ'nün kontrolünde olan ve onlarla sürekli görüşen bir savcıdır" iddiasında bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki temaslara ilişkin olarak, "Normalleşme süreci tamamlandı, eski günlere döndük. İş dünyasının önündeki engellerin kalkması, vize konusunda bazı alınacak kararlar var. İlerleyen dönemlerde vize tamamen kalkacak" diye konuştu.

"Rusya'nın diğer Batı ülkelerinden bir farkı var. Oturup konuştuğunuz zaman verdiği sözleri yerine getiriyor" diyen Çavuşoğlu, "Oturduk, anlaştık ve Halep'te de bunu gördük. 45 bin insanın tahliyesi konusunda sözünü tuttu" ifadesini kullandı.





Bakan Çavuşoğlu, ABD'de Donald Trump yönetiminin aralarında Reza Zarrab'ı tutuklatan Savcı Preet Bharara'nın da bulunduğu 46 savcının istifasını istemesine ilişkin olarak, "FETÖ'nün kontrolünde olan ve onlarla sürekli görüşen bir savcıdır" iddiasında bulundu. "Türkiye'de hükümet tüm savcılar değiştireceğim, istifa etsin dese kıyamet kopar. Ama Amerika'da sistem böyle. Başka ülkelerde kral atıyor ama sorun yok" diyen Çavuşoğlu, "Sadece Bharara değil, 46 savcının istifasını istemişler. Tamamen politize olmuş bir savcıdır Bharara" görüşünü savundu.