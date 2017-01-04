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Çavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"

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Çavuşoğlu, "Teröristin kimliği belli oldu"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

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