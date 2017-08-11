Çavuşoğlu: Türkiye, Rusya karşıtı yaptırımları onaylamıyor!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımları onaylamadığını söyledi. Çavuşoğlu, bu yaptırımların Ankara'nın ekonomisine zarar verdiğini ifade etti.

Rusya ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye geçmişte yaptırımlardan çok çekti. Komşularımıza ve partnerlerimize (Rusya) karşı yaptırımlar bizim ekonomimize çok zarar verdi.

Bu yüzden, yaptırımları duyduğumuz zaman, bunu onaylamıyoruz. Bu yüzden Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadık ve siyasi iş birliğini tercih ettik" diye konuştu.