Çavuşoğlu ve Tillerson görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.
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