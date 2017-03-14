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Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vize' resti

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Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vize' resti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmemesi halinde göç anlaşmasının lağvedilebileceğini ima etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız" dedi.

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