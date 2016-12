Çavuşoğlu'ndan 'Ateşkes' açıklaması

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes her an olabilir" dedi. Daha önce anlaşmanın sağlandığı gece saatlerinde devreye gireceği duyurulmuştu.

Çavuşoğlu, "Herkesin ateşkese uyması lazım. Rejim ile muhalefet bir araya gelerek çalışmaya başlayacak. Bizim çabalarımız bu yönde. Rusya ve Türkiye ortak bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada Rusya ve Türkiye rejim ve muhalefet konusunda garanti veriyor. Şu anda Ankara'daki anlaşma için Türkiye ve Rusya garantör. Rejimin imzalayacağı metin konusunda Rusya ile beraber İran'da garantör olacak mı? Bu henüz net değil" dedi.

"SURİYE'DE ATEŞKES HER AN OLABİLİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirterek, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımız sürekli müzakere ediyoruz muhalefet ile Rusları bir araya getirdik. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak Rusya bunun garantörü olacak ateşkesin ihlal edilmemesi ülke geneline yayılması için. Hangi grupların Astana'ya gideceğine Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz" şeklinde konuştu.

"ABD YPG'YE SİLAH DESTEĞİ VERİYOR NOKTA!"

Amerikan'ın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiştir nokta! Fırat Kalkanı'na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG ABD'ye baskı yapıyor. Onlar terör koridoru oluşturmaya çalışıyor. Rakka'da YPG'Yi ABD kullanmak istiyor. YPG'de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka'da başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridora engel olmamalılar.