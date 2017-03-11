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Çavuşoğlu'ndan; Hollanda açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan; Hollanda açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'nın uçuş iznini iptal etmesinin ardından ilk kez konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Diplomaside bu uç noktadır. Yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin yazılı bir şekilde iptal edilmesi hiçbir şekilde kabule dilemez. Haklar, özgürlükler, iki ülke arasındaki dostluk... Nereden bakarsanız bakın kabul edilemez.

Bu referandumda da, yurt dışı seçim koordinasyon merkezimizin değişik bakanlarımıza ve milletvekillerimize yaptığı program çerçevesinde gidiyoruz, anlatıyoruz ve anlatacağız. Almanya, İngiltere, İsviçre, Avusturya; buralara giderek çalışmaları yaptı birçok arkadaşımız. Rotterdam'a gidip iş yerini de ziyaret etmiştim. Şimdi ne değişti de engellemeye çalışıyorsunuz. Bu referandumda niye taraf tutuyorsunuz. Yeni yönetim sistemi sizi neden bu kadar rahatsız etti de engellemeye çalışıyorsunuz. Bunlar biliyor ki değişiklikle Türkiye daha da güçlenecek ve onların tabiriyle "Tutulamayacak" bir ülke olacak.

Biz esasen, bugüne kadar yaptığımız tüm programlarda vatandaşlarımıza olumlu mesajlar veriyoruz. Başbakan'ın sosyal medyada "Türk bakanını burada görmek istemiyoruz" mesajlarını gördük. Daha sonra Dışişleri Bakanı'nı aradım "Beert" dedim, "Benim seçim öncesi gelmem sizi zor durumda bırakacaksa daha sonra gelirim". Kendisi bana dedi ki "Seçim sonrası da sana garanti veremem". "Beert" dedim, "Saçmalama, sana insan gibi söylüyorum. Başbakan'ınla görüş, seçim sonrası gelmemi istemiyorsanız cumartesi görüşürüz" dedim. Sonra Rutte'un "Bizdeki laleleri görmeye gelebilir" dediğini gördüm. Bir kere o laleler Osmanlı zamanında gitti oraya. Kendisi adına utanç verici. Lalelerin bir faydası olacaksa biz onlara yeni laleler göndeririz, adam olsunlar. "

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