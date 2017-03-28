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Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Oslo'da, Habur'da, Dolmabahçe'de yapılan pazarlıkları unutan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ülkücüleri PKK'lılarla aynı safta durmakla itham etti ve "Ülkücüler PKK ile aynı safta olup 'hayır' demeyecektir" ifadelerini kullandı.
28 Mart 2017 Salı 15:49
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.