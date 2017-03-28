Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama

Oslo'da, Habur'da, Dolmabahçe'de yapılan pazarlıkları unutan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ülkücüleri PKK'lılarla aynı safta durmakla itham etti ve "Ülkücüler PKK ile aynı safta olup 'hayır' demeyecektir" ifadelerini kullandı.