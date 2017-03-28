Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama

Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Oslo'da, Habur'da, Dolmabahçe'de yapılan pazarlıkları unutan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ülkücüleri PKK'lılarla aynı safta durmakla itham etti ve "Ülkücüler PKK ile aynı safta olup 'hayır' demeyecektir" ifadelerini kullandı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına girdi
Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına girdi
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
Erdoğan: "Türkçülük, şuculuk buculuk yok!"
Erdoğan: "Türkçülük, şuculuk buculuk yok!"
Yoğun bakımda 'halay'
Yoğun bakımda 'halay'
Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler
Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler
Emre Mor, rakibini hayattan soğuttu!
Emre Mor, rakibini hayattan soğuttu!
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi
AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi
Çanakkale Savaşı Gazisi: "Atatürk 'Türk'ün gücüyle ezin' dedi. Ezdik"
Çanakkale Savaşı Gazisi: "Atatürk 'Türk'ün gücüyle ezin' dedi. Ezdik"
Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
Oğan: Saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir!
Oğan: Saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir!
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Türkiye'de antidepresan kullanımı arttı
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 03 2017
  • 28 MART 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti