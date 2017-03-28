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Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama

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Çavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
Oslo'da, Habur'da, Dolmabahçe'de yapılan pazarlıkları unutan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ülkücüleri PKK'lılarla aynı safta durmakla itham etti ve "Ülkücüler PKK ile aynı safta olup 'hayır' demeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde AKP'li kadınlarla bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Referandumda 'hayır' diyecek Ülkücülere "PKK'lılarla aynı safta bulunmayın" çağrısı yapan Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Bir ülkücü, bir milliyetçi kendi nefsine yenilip de PKK'lılarla aynı safta yer alamaz. O hainlerin kardeşleri de bizimle birlikte hayır verecek diye onları sevindiremez. Bu millet meselesi, o yüzden öyle düşünen MHP'lilere söyleyin, referandum sonrası da parti içindeki kendi meselenizi görebilirsiniz. O yüzden MHP'lilere söyleyelim nefsimize yenilmeyelim, PKK'lılarla aynı safta görünmeyelim diyelim" ifadelerini kullandı.

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