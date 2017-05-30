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Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değildir” dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle İncirlik meselesini ele alacağız.

İncirlik’i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil.

Onların kamuoyu baskısı varsa benim de kamuoyu baskım var. Vatandaşlara sorduğunuzda “İncirlik’i hemen kapatın” diyorlar.

Konya’da sıkıntı yok, orası NATO üssü. Oraya gelebilirler. Ama İncirlik benim üssüm.

Bizi tehdit etmesinler, “yok gideriz başka yere gideriz” diye…

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