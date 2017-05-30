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Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması

Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değildir” dedi.
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