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Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması
Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız şu anda mümkün değildir” dedi.
30 Mayıs 2017 Salı 19:47
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