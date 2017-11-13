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Çavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı telefonu

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Çavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, dün gece Irak'ta meydana gelen ve İran'da da can ve mal kaybına yol açan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Zarif'e, Türkiye'nin her türlü hazırlığı yaptığını ve yardıma hazır olduğunu belirterek, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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