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Çavuşoğlu'ndan Kardak açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan Kardak açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan Kocias'ın açıklamalarına ilişkin, "Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kardak konusunda konuşan Çavuşoğlu, "Yunan Bakan Kocias 'Türk Genelkurmay Başkanı isteseydi de Kardak’a çıkamazdı demiş.' Görevi çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir” dedi.

KOMŞULUK İLİŞKİSİNE UYGUN DEĞİL

"Yunanistan’ın darbeci hainlerin işledikleri suçtan yargılanmasına engel olması hangi adalet ve hukuk anlayışına, hangi iyi komşuluk ve dostluk ilişkisine uygundur?" diyen Çavuşoğlu, "Maalesef bu tutum bizi şaşırtmıyor. Zamanında PKK’nın şu anda hapiste olan elebaşısı da Yunanistan tarafından saklanmıştı” şeklinde konuştu.

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