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Çavuşoğlu'ndan, YPG açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan, YPG açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab'tan sonra düzenlenmesi planlanan Münbiç operasyonuna ilişkin olarak, "Daha önce de söylemiştik. Eğer YPG buradan çıkmazsa vururuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç hakkında, "YPG buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik." dedi.

Çavuşoğlu, "Bizim YPG veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz bizi ABD'yle karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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